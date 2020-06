Etats-Unis: un Camerounais cocufié, commet un homicide-suicide

La vie de couple n’a jamais été chose aisée. Cette fois-ci, c’est la trahison de sa compagne qui a amené un homme, d’origine camerounaise et vivant aux Etats-Unis, à commettre un meurtre et à se donner la mort, juste après.

La trahison, les tromperies et autres constituent les maux qui minent la vie dans les couples. Aux Etats-Unis, cet état de chose vient de causer la perte de deux vies humaines. En effet, selon les sources, un Camerounais vivant au pays de l’Uncle Sam, avait travaillé dur pour gagner sa vie. Après s’être posé financièrement, il décida de prendre une femme pour lui tenir compagnie. Il retourna donc au Cameroun, pour aller chercher sa petite amie de longue date et finit par la ramener en Amérique. Prenant bien soin de son épouse, l’homme avait aussi financé les études de cette dernière, jusqu’à ce qu’elle devînt « Registered Nurse » (infirmière autorisée).

Malheureusement, au fil des années, il découvrit que son épouse le trompait avec un Américain Blanc, à qui elle s’était réellement attachée. Elle finit donc par demander le divorce et réussit à faire expulser son homme de sa propre maison en le mettant sur le » child support » qui lui a autorisé à garder la maison pour le compte des enfants. Très en colère, il décida de se rendre, lui-même, justice et part s’acheter une arme. De retour à la maison, il assassina sa femme, appelle la police pour les informer et finit par se donner la mort.