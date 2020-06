États-Unis: Nouvelle interpellation d’une Afro-Américaine avec un «genou sur le cou» (Vidéo)

Les images rappellent forcément l’interpellation de George Floyd : un homme afro-américain, immobilisé par un policier blanc, avec un genou sur son cou, malgré les protestations des passants. Cette scène se déroule à Chicago. Des policiers ont été filmés en train de procéder à l’interpellation d’une Afro-Américaine, immobilisée par la technique du «genou sur le cou».

Les images montrent un groupe d’agents en train de matraquer une voiture stationnée devant un centre commercial et d’en briser une vitre. Plusieurs personnes ont été tirées hors du véhicule, dont l’une a été jetée au sol. Un policier lui a alors mis son genou sur le cou.

This is absolutely disgraceful!! Chicago PD surrounded Mia Wright’s car, broke its windows and arrested her – restraining an INNOCENT Black woman placing a KNEE on her NECK. Really?! This cannot keep happening in America!! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/WyHVzIbIZd

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 7, 2020