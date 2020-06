Etats Unis : le maire de New York lève le couvre-feu après des manifestations pacifiques

Les manifestations contre la mort de George Floyd ont été pacifiques à New York samedi soir et le maire a décidé dimanche, de lever le couvre-feu imposé dans la ville.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé la levée avec effet immédiat, du couvre-feu imposé dans sa ville alors que les manifestations se sont déroulées pacifiquement samedi. « Nous levons le couvre-feu immédiatement. Hier soir (samedi) nous avons vu le meilleur de notre ville », a indiqué le maire. De Blasio a ajouté que « demain nous ferons le premier grand pas pour redémarrer. Restez en sécurité. Continuez à vous surveiller les uns les autres ».

Le couvre-feu avait été instauré le 3 juin à New York City par le maire en raison de la violence issue des manifestations contre le racisme et la violence policière envers les noirs surtout. Le pays a été embrasé par une vague de manifestations à la suite du meurtre de George Floyd, un noir américain non armé, par la police lors de son interpellation. L’indignation a suscité des manifestations dans tout le pays et au-delà.