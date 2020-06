Etats-Unis : la FDA interdit l’utilisation de la chloroquine pour le Coronavirus

Les régulateurs américains ont révoqué l’autorisation d’urgence pour les médicaments contre le paludisme promus par Donald Trump, pour le traitement du coronavirus. Il s’ensuit des preuves de plus en plus nombreuses que l’hydroxychloroquine et la chloroquine ne fonctionnent pas et pourraient provoquer des effets secondaires graves.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré que l’hydroxychloroquine et la chloroquine ne sont probablement pas efficaces pour traiter la Covid-19. Citant des rapports de complications cardiaques, la FDA a déclaré que les avantages non prouvés des médicaments « ne l’emportent pas sur les risques connus et potentiels ». Ce nouveau développement intervient alors que le président américain, Donald Trump, avait indiqué que la chloroquine était efficace contre la Covid-19 et qu’il en prenait lui-même pour prévenir le mal.

Les médicaments vieux de plusieurs décennies, également prescrits pour le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, peuvent provoquer des problèmes de rythme cardiaque, une tension artérielle très basse et des lésions musculaires ou nerveuses. Cette décision signifie que les envois de médicaments obtenus par le gouvernement fédéral ne seront plus distribués aux autorités sanitaires nationales et locales pour une utilisation contre le coronavirus. Les médicaments sont toujours disponibles pour d’autres utilisations, de sorte que les médecins américains pourraient toujours les prescrire pour la Covid-19, une pratique connue sous le nom de prescription hors AMM. Les États-Unis ont actuellement le plus grand nombre de morts de coronavirus dans le monde, avec plus de 116 000 décès enregistrés.