Etats-Unis: Joe Biden va rencontrer la famille de George Floyd

Longtemps absent, Joe Biden, se sert des émeutes raciales qui secouent le pays pour se relancer. Le candidat démocrate, va rencontrer la famille de George Floyd lundi, afin de lui adresser ses condoléances.

Joe Biden, candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, se rendra lundi à Houston pour rencontrer la famille de George Floyd, rapporte CNN ce dimanche. Les émeutes raciales lui offrent l’occasion de transformer son image de papy croulant et d’offrir un contraste frappant avec Donald Trump en se montrant calme devant la crise et capable de compassion, une qualité dont est singulièrement dépourvu le président actuel.

Lundi, alors que Joe Biden exprimait sa sympathie aux leaders noirs et disait comprendre leur colère, Donald Trump menaçait d’appeler l’armée et attaquait les gouverneurs des États, lors d’une conférence téléphonique, en leur disant qu’ils étaient des « mauviettes ». « Il faut que vous procédiez à des arrestations. Vous devez dominer, sinon vous perdez votre temps, ils vont vous écraser et vous allez avoir l’air d’une bande d’abrutis. »

Quelques heures plus tard, il a fait déblayer à coup de gaz lacrymogènes la place devant la Maison-Blanche pour chasser les manifestants pacifiques et se faire prendre en photo avec la Bible devant une église.

Joe Biden avait répété « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer », les derniers mots de George Floyd, ce Noir mort lors d’une interpellation à Minneapolis. Ces mots, a-t-il dit, « ne vont pas s’éteindre avec lui. On va continuer à les entendre. Leur écho résonne dans la nation… C’est une sonnette d’alarme, pour le pays et pour nous tous. »

George Floyd, afro-américain est mort pendant une intervention policière lundi 25 mai dernier à Minneapolis, maintenu face contre à terre sous le genou d’un policier blanc dont les collègues sont restés passifs. Sa mort a déclenché de vives manifestations dans le monde entier, à commencer par les Etats-Unis.