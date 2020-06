États-Unis: indignation après une nouvelle violente arrestation d’un Afro-Américain (Vidéo)

Un policier de l’État de la Virginie fait face à plusieurs chefs d’accusation, après avoir procédé à l’arrestation plus que musclée d’un Afro-Américain, vendredi dernier.

Alors qu’une vague d’indignation déferle sur de nombreux pays, après la mort, dans la ville américaine de Minneapolis, lors d’une interpellation musclée, de l’Afro-Américain, George Floyd, une scène non moins violente a été filmée dans le comté de Fairfax, en Virginie. Sur la vidéo, on peut voir un homme noir errant dans la rue et demandant aux policiers et à un ambulancier de l’aider, disant avoir besoin d’une « cure de désintoxication ». Quelques minutes passent et l’homme continue d’errer jusqu’à ce que, sans sommation, un policier utilise son taser sur lui. L’homme tombe alors au sol et le policier le maintient sur le ventre, en s’agenouillant sur son dos.

Plaquée sur le ventre, la victime est frappée à la tête avec le pistolet avant de recevoir de nouvelles impulsions électriques. Peu après, tandis que des ambulanciers se joignent aux policiers pour le maîtriser et qu’une pression importante est exercée dans son dos, il se plaint de ne pas pouvoir respirer, comme l’avait fait George Floyd lors de sa propre interpellation. À la suite de cette violente interpellation, l’homme a été conduit à l’hôpital, mais en est depuis ressorti, a fait savoir CNN.

L’officier mis en cause fait face à trois chefs d’accusation

CNN assure que l’homme interpellé a reçu les excuses du chef de la police de Fairfax une fois sorti de l’hôpital. De son côté, le policier mis en cause a été arrêté et les agents présents lors de l’interpellation ont été mis à pied. « Les actions de l’officier ont clairement dépassé les limites de la loi », a indiqué la direction des forces de l’ordre de Fairfax.

L’officier a été arrêté et fait face à trois chefs d’accusation. Il risque jusqu’à trois ans de prison. En outre, tous les policiers qui se trouvaient sur les lieux ont été «relevés de leurs fonctions» en attendant les résultats des enquêtes criminelles et administratives.

Dans une conférence de presse, le chef de la police, Edwin Roessler, a déclaré, le 6 juin, que les images montraient l’officier violer les politiques de recours à la force et commettre des «actes criminels», a poursuivi la chaîne. «La vidéo abîme la confiance du public envers les policiers, non seulement dans le comté de Fairfax, mais dans le monde entier», a souligné Edwin Roessler.