Etats Unis – Fusillade à Minneapolis : un mort et 10 blessés

Au moins une personne a été tuée et 10 autres blessées dans une fusillade qui a eu lieu dans la ville américaine de Minneapolis tôt dimanche, a déclaré la police.

Selon les rapports de polices, les 10 personnes blessées lors de la fusillade, étaient en vie avec « différents niveaux de gravité des blessures ». Un premier tweet de la police de Minneapolis a conseillé au public d’éviter le quartier d’Uptown Minneapolis. L’adresse fournie correspond à un quartier commerçant, près du Landmark’s Uptown Theatre et de plusieurs bars et restaurants.

L’Etat du Minnesota a commencé à autoriser la réouverture des bars et des restaurants avec un service limité le 1er juin après environ six semaines de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus. Des cris étaient audibles sur une vidéo en direct publiée sur Facebook qui montrait les conséquences de la scène. De petites foules de gens se sont rassemblées, avec des victimes accroupies ou allongées sur le trottoir avant que des policiers à vélo ne se présentent pour les soigner.

Des éclaboussures de sang étaient visibles sur le trottoir après que les victimes ont été transportées dans les hôpitaux locaux. Aucune autre information n’est encore disponible sur les raisons et le ou les auteurs de la fusillade. La zone se trouve à environ 5 kilomètres à l’ouest de la zone commerciale et du quartier de Minneapolis touchés par des émeutes à la suite de la mort de George Floyd le 25 mai après avoir été arrêtée par la police de Minneapolis. La mort de Floyd a déclenché une refonte du département de police de Minneapolis, avec une majorité de membres du conseil municipal s’engageant à démanteler un département que de nombreux militants communautaires ont qualifié de brutal et raciste.