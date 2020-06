Etats-Unis : Donald Trump va réformer la police américaine

Le président américain, Donald Trump, signera, mardi, un décret exécutif, visant à améliorer la façon dont les policiers traitent les Afro-Américains et d’autres personnes, en améliorant les titres de compétence, la formation et les ressources en santé mentale, ont déclaré des responsables de l’administration.

Alors que le président Trump est resté stricte, en ce qui concerne les manifestations aux Etats-Unis contre le racisme et la violence policière, il a tout de même décidé de réformer les choses. Ce nouveau décret vise à inciter les services de police à s’améliorer, en liant l’approbation fédérale des subventions discrétionnaires aux bonnes pratiques policières. L’ordonnance encouragerait les services de police à utiliser les dernières normes en matière de recours à la force; améliorer le partage d’informations, afin que les agents, dont les dossiers sont de mauvaise qualité, ne soient pas embauchés, sans que leurs antécédents ne soient connus, ont déclaré des responsables.

« Nous allons parler de choses que nous regardons et voyons, depuis le mois dernier, et nous allons avoir des solutions », a déclaré Trump aux journalistes, lundi. Les législateurs du Congrès travaillent également sur les réponses législatives aux appels à la réforme de la police. « Certes, nous pouvons ajouter à ce que nous faisons par le travail qui est fait à la Chambre et au Sénat », a déclaré Trump. Trump a été critiqué par les démocrates pour sa réponse et certains alliés sont préoccupés par le fait que sa gestion des manifestations et la pandémie de coronavirus compromettent ses chances de réélection, ainsi que celles d’autres dirigeants républicains, en novembre.