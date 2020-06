Etats-Unis: Donald Trump réduit le nombre de soldats américains en Allemagne

La rumeurs sur une probable réduction de l’effectif des soldats américains, stationnés en Allemagne, est devenue une réalité. A l’issue d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le président US a confirmé la réduction de l’effectif de ses soldats à Berlin.

Devant la presse, lundi 15 juin, le dirigeant américain a annoncé qu’il allait ramener le nombre de soldats américains, stationnés en Allemagne, à 25 000, contre environ 34 500, actuellement. Trump s’est plaint que les dépenses militaires de l’Allemagne n’étaient pas au niveau requis par son appartenance à l’Otan.

Pour le patron de la Maison Blanche, tant que l’Allemagne n’augmentera pas son budget militaire, les États-Unis retireront leurs troupes. Actuellement, quelque 34 500 soldats vivent avec leurs familles sur une des 21 bases militaires américaines en Allemagne. Les effectifs peuvent atteindre 52 000 personnes au moment des rotations des équipes ou à l’occasion de manœuvres.

- Advertisement -

Cette réduction d’effectif équivaut à réduire significativement l’engagement américain dans la défense européenne dans le cadre de l’Otan. Les relations entre Washington et Berlin se sont dégradés, ces derniers jours. Richard Grenell, fidèle de Trump et ambassadeur US à Berlin, a rendu sa démission en début du mois.

La chancelière allemande, quant à elle, ne rate aucune occasion pour s’attaquer à la méthode de gouvernance du milliardaire new-yorkais.