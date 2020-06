Etats Unis : Donald Trump ordonne le retrait de la Garde nationale de DC

Le président américain, Donald Trump a ordonné à la garde nationale dimanche, de se retirer de Washington DC, rapporte l’agence russe Sputnik.

Donald Trump a fait son annonce comme d’habitude, sur le réseau social Twitter. Le président a indiqué avoir pris la décision de demander à la garde nationale de se retirer de Washington DC. Une décision qui intervient alors que de nouvelles manifestations devraient avoir lieu dans la région dimanche soir, et que les gens continueront de manifester leur indignation face à la mort de George Floyd en garde à vue.

Selon Sputnik, samedi, Trump a remercié la police de Washington et la Garde nationale pour leur travail lors des grandes manifestations de George Floyd dans la capitale américaine.

« Une foule beaucoup plus petite à DC que prévu. La Garde nationale, les services secrets et la police de DC ont fait un travail fantastique. Merci! », a écrit Trump sur Twitter. Auparavant, le président américain a appelé la police à être plus sévère face aux manifestants violents. Il a promis de mobiliser « toutes les ressources fédérales, civiles et militaires » pour réprimer les manifestations qui sévissaient à travers le pays.

Cette position du président a été critiquée par plusieurs personnalités dont son concurrent à la présidentielle, Joe Biden, qui l’accuse de ne penser qu’à sa réélection et non aux américains.