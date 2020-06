Etats Unis : Donald Trump est un danger pour la sécurité nationale, John Bolton

Les révélations de John Bolton sur le président américain Donald Trump continuent de faire la « Une » des journaux aux Etats Unis. Selon le New York Post, l’ancien conseiller à la sécurité a indiqué que Trump était tellement aveuglé par ses ambitions politiques et entravé par l’incompétence qu’il mettait en danger la sécurité nationale.

«La plus grande crainte que j’ai, c’est que ses politiques soient si incohérentes, si floues, si déstructurées, si enroulées autour de sa fortune politique personnelle, que des erreurs soient commises qui auront de graves conséquences pour la sécurité nationale des États-Unis», a déclaré Bolton à ABC News dans une interview avant la publication de son révélateur de la Maison Blanche mardi. Il a mis en garde les électeurs américains en indiquant qu’il espérait qu’ils limiteraient Trump à un mandat. Bolton a également indiqué que même s’il ne voudrait pas que Trump soit reconduit, qu’il ne voterait ni pour Trump ni pour l’ancien vice-président Joe Biden en novembre.

Bolton accuse également les démocrates de la Chambre d’avoir commis une « faute de mise en accusation » en limitant leur enquête sur l’appel de Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. John Bolton, qui avait un avis d’initié sur l’administration Trump, a été critiqué pour ne pas avoir comparu devant le comité de la Chambre enquêtant sur les actions de Trump en Ukraine. Mais il a déclaré que son témoignage n’aurait pas fait de différence parce que les démocrates avaient un programme. «Les esprits étaient décidés sur Capitol Hill. Et mon sentiment était au milieu de tout le chaos qui avait été créé, cela allait et venait, et personne n’y aurait prêté attention », a-t-il déclaré à ABC News.

«À mon avis, lorsque vous prenez la mesure extraordinaire de démettre un président de ses fonctions, vous devez le faire de manière sérieuse. Le seul moyen de gagner une mise en accusation aurait été d’amener les républicains à suivre. Et les démocrates ont abandonné cette idée presque avant de commencer », a poursuivi Bolton, qui a quitté la Maison Blanche en septembre dernier après seulement 14 mois au service de l’administration Trump.