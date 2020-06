Etats-Unis: déjà 38 ans de prison pour Willie Simmons pour avoir volé 9 dollars

Un vétéran de l’armée américaine, du nom de Willie Simmons, fut incarcéré, depuis 1982, dans l’une des plus violentes prisons des Etats-Unis. La prison à vie a été prononcée contre lui pour n’avoir volé que neuf (9) dollars.

Willie Simmons fut un militaire de l’armée américaine. Selon le site NOFI MEDIA, il a fait son retour à la vie civile dans l’état de l’Alabama où il tombe dans la petite délinquance et consommant des produits prohibés. Cet état de chose amena Willie Simmons à commettre trois petits délits non-violents (un vol et deux recels). Selon la source, ce dernier a été incarcéré, environ une année pour chacun de ces crimes.

En effet, alors qu’il était déjà en liberté et sous l’effet de la drogue, Willie Simmons, âgé de 25 ans en 1982, plaqua un homme au sol, selon sa formation militaire et lui vola neuf (9) dollars. Ce fut ainsi le crime de trop qui l’a amené à subir une sentence inespérée. Il est ainsi condamné à la prison à vie par la justice locale, après un procès expéditif où les procureurs ne lui avaient proposé aucun accord, quand bien même les crimes précédents n’avaient été violents. Les différentes tentatives d’appel de Willie Simmons, au fil des années, ont été toutes rejetées.

Willie Simmons entre regret et mea culpa

En 2019, alors qu’il totalisait 62 ans de vie, il s’est confié à Beth Shelburne, une journaliste d’investigation, qui a révélé son histoire en ligne. Willie Simmons déclare avoir été sobre à la drogue et , depuis l’année 2005, où est décédée sa sœur, n’avoir plus été en contact avec personne hors de la prison et qu’il avait l’impression de vivre dans l’espace. Il a également expliqué avoir l’espoir de sortir un jour de prison et se mettre en couple avec une femme, accomplissant ainsi la volonté de Dieu et de pouvoir expliquer aux gens les méfaits de la drogue.

Rappelons que Willie Simmons est incarcéré à l’Holman Correctional Facility, une prison réputée pour être l’une des plus violentes aux Etats-Unis.