Émissions de bons sociaux Covid19 : le Bénin 2eme avec 133 milliards de FCFA

La Côte d’Ivoire se place en tête des émetteurs en mobilisant 535 milliards FCFA (environ 890 millions $) à la suite de trois émissions de bons sociaux covid-19. Viennent ensuite le Bénin avec 133 milliards FCFA (environ 221 millions $), le Niger avec 110 milliards FCFA (183 millions $), le Togo avec 108 milliards FCFA (environ 180 millions $), et le Sénégal avec 103,13 milliards FCFA (environ 171,5 millions $).

Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau ferment quant à eux, la marche avec respectivement 88 milliards FCFA (environ 146,5 millions $), 80 milliards FCFA (environ 133 millions $), et 15,5 milliards FCFA (environ 25,8 millions $).

Cette innovation introduite sur le marché des titres publics de l’UEMOA à l’occasion de la crise de la pandémie a rencontré un fort intérêt de la part des investisseurs. Pour preuve, le taux de couverture moyen de ces différentes opérations s’affiche à environ 382%, selon les estimations faites par l’Agence Ecofin à partir des résultats des 10 émissions de bons sociaux covid-19 publiés par l’Agence UMOA-Titres, l’agence régionale de gestion et de promotion des titres publics de la zone.

Même si l’on peut estimer que les maturités de ces différentes émissions sont particulièrement courtes, il n’en demeure pas moins que le succès enregistré ouvre ainsi la voie à l’avènement de produits financiers innovants et élaborés afin de répondre à certains besoins de financement spécifiques exprimés par les Etats membres de l’UEMOA.

1 173 milliards FCFA dans le cadre des émissions de bons sociaux covid-19

Ce sont au total 1172,63 milliards FCFA (environ 1,95 milliard $) qui ont été mobilisés dans le cadre des émissions de bons sociaux covid-19 sur le marché des titres publics de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) par les Etats membres, pendant la période allant du 27 avril au 14 mai 2020, soit en seulement 18 jours.

Comme annoncé, ces titres émis sous forme de bons assimilables du Trésor (BAT) sur une maturité de 3 mois à des taux oscillant autour de 3%, ont permis aux Etats de lever les fonds nécessaires pour financer en urgence leurs plans de riposte contre la pandémie de covid-19, en attendant la rentrée des fonds attendus des partenaires techniques financiers.

« Bons Social Covid – 19 » : Plus de 1 000 milliards de FCFA mobilisés sur le Marché des Titres Publics pour face aux besoins de financement des États de la zone UEMOA

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions en vue d’atténuer les impacts négatifs de la pandémie liée au CORONANVIRUS, les États membres de l’UEMOA en concertation avec les partenaires techniques et financiers ont validé un programme d’émissions de « Bons Social Covid – 19 » d’environ 1 172 milliards de FCFA.

Aussi l’Agence UMOA-Titres en collaboration avec la BCEAO a structuré un nouvel instrument dénommé « Bons Social Covid-19 » afin de permettre aux États de la zone UEMOA de mobiliser les ressources financières leur permettant de faire face aux urgences liées à la lutte contre la pandémie.

Pour rappel, les Bons Social Covid-19 sont en réalité des Bons Assimilables du Trésor de maturité 3 mois émis par voie d’adjudication à des taux précomptés inférieurs ou égaux à 3,75%. Ils bénéficient non seulement de l’accès au guichet classique de la BCEAO, mais aussi de l’accès à un guichet spécial COVID de refinancement à 3 mois au taux directeur fixe de 2,5% sur toute leur durée de vie.

L’exécution du programme des « Bons Social Covid -19 » au cours des mois d’avril et mai 2020, a connu un franc succès avec la participation de 85 investisseurs de l’UEMOA, une moyenne globale de couverture des émissions de l’ordre de 368% et un taux moyen pondéré des émissions de 3,1433%. La dispersion des taux autour de cette moyenne pondérée, varie entre 2,7574% et 3,5208%.

Le niveau important de la mobilisation des investisseurs en un temps relativement court, démontre non seulement de l’engagement des acteurs pour le développement du Marché des Titres Publics de l’UEMOA, mais aussi et surtout du niveau élevé de leur responsabilité sociale face à l’ampleur de la crise sanitaire qui ébranle le monde.

A travers la réussite du programme des « Bons Social Covid -19 », l’ensemble des acteurs du Marché des Titres Publics de l’UEMOA ont créé une nouvelle donne, qui vient confirmer des perspectives radieuses à travers des réformes adaptées qui permettront sans nul doute l’approfondissement du marché primaire à travers la naissance de nouveaux produits, mais aussi une dynamisation du marché secondaire des titres publics de l’UEMOA.

Casimir Kpedjo, journaliste analyste économique