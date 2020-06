Emilie Nef Naf très éblouissante en maillot de bain échancré, fait sensation sur la toile (vidéo)

Emilie Nef Naf, la gagnante de la troisième saison de Secret Story, aime s’afficher toujours sexy sur les réseaux sociaux. Elle en a encore fait preuve, ce dimanche 21 juin 2020, en posant en maillot de bain, afin de remonter le moral à sa communauté, sur Instagram.

L’ancienne candidate de téléréalité, Emile Nef Naf, aime désormais partager les secrets de son évolution physique avec ses abonnés Instagram. En effet, ce dimanche 21 juin 2020, la maman de Maëlla et Menzo, vêtue d’un bikini, une pièce de couleur rose, échancré, et aussi toujours fière de sa forme, s’est filmée devant un miroir. Elle a légendé sa petite vidéo « Poids de forme, du poids avec des formes. Finalement l’important c’est de se sentir bien dans son corps avec ou sans formes ». Ce modèle de maillot de bain mettait bien évidemment en valeur sa jolie plastique de rêve.

Ses followers, tombés sous le charme de son message déculpabilisant, et bluffés par sa transformation, ont laissé une pluie de compliments en commentaires. « J’aime te suivre car tu ne te caches pas derrière des vêtements, des fausses informations et tu t’assumes », « Tu as tellement raison », « L’important c’est de s’aimer comme on est », « Tu as toujours été une femme magnifique avec ou sans formes », pouvait-on lire.