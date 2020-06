Dynamo Moscou: Clinton Njie et Charles Kaboré testés positif au coronavirus

L’international camerounais Clinton Njie et le burkinabé Charles Kaboré, tous deux sociétaires du club russe Dinamo Moscou ont été testés positifs au coronavirus.

A peine repris, le championnat russe de première division rencontre ses premiers handicaps. Et pour cause, deux footballeurs du Dinamo Moscou ont contracté la maladie de la Covid-19. Alors qu’aucune communication officielle n’a filtrée au sein de la direction du club, des médias russes ont précisé que les deux joueurs ont été placés en quarantaine et le reste de l’équipe isolée afin de procéder à de nouveaux tests.

La presse n’a cependant pas fait cas de l’état de santé de ces internationaux africains. Avec ces deux nouveaux cas positifs, le club moscovite compte désormais cinq joueurs positifs à la Covid-19 dans son effectif après Roman Evgeniev, Sylvester Igboun et David Sangare.

Ce dimanche, les Blancs et Bleus , 7è au classement avec 30 points, devraient se déplacer sur la pelouse de Krasnodar (3è; 41 points) pour le compte de la 23è journée du championnat. Mais avec ses nouvelles contaminations, le sort du match reste pour l’heure incertain.

La Russie fait partie des pays qui ont relancé leur championnat de football dans la crise sanitaire due à l’épidémie du coronavirus. Au total 576 952 sont déclarés positifs dans le pays dont plus de 8 002 décès.