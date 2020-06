Donald Trump traité de leader immature par James Mattis

Devant les manifestations anti-raciales aux Etats-Unis, qui se sont intensifiées, après la mort de George Floyd, l’ancien secrétaire à la défense de Donald Trump, James Mattis, a sévèrement critiqué le président, indiquant que Trump est « le premier président de ma vie qui n’essaie pas d’unir le peuple américain ».

« Donald Trump est le premier président de ma vie qui n’essaie pas d’unir le peuple américain, ne prétend même pas essayer. Au lieu de cela, il essaie de nous diviser », a déclaré Mattis dans un communiqué obtenu par CNN. « Nous assistons aux conséquences de trois ans de cet effort délibéré. ​​Nous assistons aux conséquences de trois ans sans leadership mûr. Nous pouvons nous unir sans lui, en nous appuyant sur les forces inhérentes à notre société civile. Ce ne sera pas facile, comme les derniers jours l’ont montré, mais nous le devons à nos concitoyens, aux générations passées, qui ont saigné pour défendre notre promesse et à nos enfants. »

Ses remarques pointues font suite à plus d’une semaine de manifestations à travers le pays, appelant à la justice pour Floyd, un homme noir qui a été tué, la semaine dernière, par un policier blanc à Minneapolis. En réponse, Trump, plus tôt cette semaine, s’est déclaré « votre président de la loi et de l’ordre » et a promis de ramener l’ordre dans les rues américaines en utilisant l’armée, si la violence généralisée n’était pas réprimée. Les commentaires de Mattis sont un moment significatif pour un homme qui est resté silencieux depuis la sortie de l’administration. Le général à la retraite des Marines avait été pressé à plusieurs reprises à commenter Trump, la politique des troupes, le Pentagone et d’autres événements actuels et avait toujours refusé, parce qu’il ne voulait pas s’impliquer et être une voix contradictoire pour les troupes. Au lieu de cela, Mattis a toujours insisté sur le fait qu’il avait dit tout ce qu’il voulait dire dans sa lettre de démission.