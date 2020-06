DJ Arafat : sa mère Tina Glamour et sa veuve Carmen Sama dans un film

A couteaux tirés, depuis des mois, Tina Glamour et Carmen Sama semblent avoir enfin enterré leur différend. Les deux dames, très complices, sont les actrices vedettes d’un film de télé-réalité, intitulé »La mère des chinois ».

Dix mois après son décès, le grand rêve de DJ Arafat est enfin (ou semble réalisé). Le Dashikan avait toujours souhaité que les relations entre sa mère, Tina Glamour, et sa fiancée, Carmen Sama, soient des plus cordiales; un souhait qui a pris du temps à se réaliser. Au lendemain du décès tragique du Yorobo, les deux femmes s’étaient lancées dans un combat de dénigrement sur les réseaux sociaux. Multipliant vidéo-live sur vidéo-live, Valentine Logbo ne se gêne pas pour rabaisser sa belle-fille, dont voici quelques extraits : « Demandez à la femme de mon fils, pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation… Il faut respecter la mère de celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant, tu dois me vénérer et laver mes habits… Tu dois me respecter« .

Mais depuis, l’eau a coulé sous le pont. Devenues très complices, les deux dames s’affichent régulièrement sur les réseaux sociaux. Lors de l’ouverture de la boutique Rafna, la veuve de DJ Arafat a été aperçue aux côtés de sa belle-mère, tout sourire. Récemment, la chanteuse ivoirienne a pris la défense de sa bru; impliquée dans une polémique, suscitée par sa virée nocturne au côté d’Emma Lohoues. « Carmen est libre de vivre sa vie« , avait lancé Tina Glamour. Tout dernièrement, lors de l’anniversaire de Tina Glamour, le 14 juin, les deux femmes ont encore montré la preuve de leur entente aux chinois, en se serrant fortement dans les bras; et, ce, à plusieurs reprises.

La Spendja et sa belle-fille sont également les actrices principales d’une télé-réalité intitulée ‘’La mère des chinois’’ qui sera bientôt diffusée sur la chaîne Life Tv. Un extrait a même été diffusée sur la toile suscitant déjà de nombreux commentaires.