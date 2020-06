Diplomatie: le Bénin ferme son Ambassade au Mali

A compter du 31 juillet 2020, l’Ambassade du Bénin au Mali ferme ses portes. L’information a été donnée ce mardi 09 juin par une note d’information de l’ambassadeur Olga Ahouanssou Sanvee.

L’Ambassade du Bénin au Mali, ayant pour résidence au Niger n’a pas échappé à la réduction des représentations diplomatiques décidée par le gouvernement. Selon la note d’information adressée à la communauté béninoise au Mali, l’Ambassade ferme ses portes à compter du 31 juillet 2020.

Cette décision du gouvernement de réduire les postes diplomatiques et consulaires du Bénin à travers le monde est diversement appréciée. Pour certains, il s’agit d’un recul diplomatique qui isole le Bénin. D’un autre côté, on évoque une dynamique en fonction de la nouvelle ligne diplomatique du pays; mais il y aurait également une difficulté de trésorerie pour faire fonctionner ces représentations. L’objectif du gouvernement est de ramener à une dizaine le nombre de postes diplomatiques et consulaires du Bénin à travers le monde.