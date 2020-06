Diplomatie: le Bénin ferme encore une de ses ambassades

Les mutations diplomatiques, engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, se poursuivent. Une nouvelle représentation est également sur le point de fermer ses portes. Il s’agit de l’ambassade du Bénin en Allemagne.

L’ambassade du Bénin en Allemagne est en passe de rejoindre la liste des représentations diplomatiques qui ont mis la clé sous le paillasson. Selon des sources diplomatiques, l’ambassade du Bénin en Allemagne n’existera plus, à partir du 31 juillet 2020.

D’ailleurs, pour donner un caractère officiel à la question, le ministre des affaires étrangères et de la coopération l’a notifié à l’ambassadeur du Bénin en Allemagne, afin qu’il prenne les dispositions idoines pour libérer le personnel, avant la date du 31 juillet 2020.

Les raisons du rétrécissement de la carte diplomatique

- Advertisement -

Pour justifier la mutation qui s’observe au niveau de la carte diplomatique du pays, le premier diplomate béninois évoque la rationalité dans la gestion des dépenses publiques. Selon lui, des modifications sont apportées à la carte diplomatique, dans la perspective d’arrimer la diplomatie béninoise aux défis contemporains.

Cette mutation, rassure-t-il, ne supprime pas la présence diplomatique du Bénin sur tous les continents. » Nous avons décidé d’avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Certaines ambassades, comme Paris, Washington, seront des pôles régionaux. Nous serons présents sur tous les continents. Nous aurons des ambassadeurs non-résidents, qui, à partir de Cotonou, avec les moyens, opéreront et seront accrédités auprès de certains pays. C’est une modernisation de l’outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés et sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces » , avait précisé le ministre Aurélien Agbénonci.