Diego Forlan : « Il n’est pas encore au niveau de Messi ou Cristiano, mais c’est lui le futur »

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le monde du football au cours des quinze dernières années, raflant les plus belles distinctions individuelles. Mais les deux joueurs ne sont pas éternels et la guerre pour leur succession fait déjà rage dans le rang des potentiels candidats.

Qui pour succéder à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? A 35 et 32 ans, les deux superstars ne sont plus qu’à quelques années de leur retraite. Et déjà, les potentiels candidats se bousculent au portail. On parle de Neymar, Kylian Mbappé, Eden Hazard ou encore de Sadio Mané. Mais pour Diego Forlan, le prodige français est le joueur le plus crédible pour succéder aux deux extraterrestres.

Lors d’une vidéoconférence avec les journalistes d’Europe de l’est, l’ancien attaquant uruguayen a dit tout le bien qu’il pense du jeune Champion du monde. « Il est impossible de répondre à cela, mais tôt ou tard, quelqu’un viendra certainement, comme Diego Maradona, Johan Cruyff, Ronaldinho ou Ronaldo se sont présentés plus tôt. Il y aura toujours des classiques, donc je ne m’en fais pas. Parmi les actuels, Kylian Mbappé est le plus prometteur. Jeune, rapide, marque beaucoup de buts et peut déjà prétendre être champion du monde. Bien qu’il ne soit pas encore au niveau de Messi ou Cristiano Ronaldo, il en est proche. Cela pourrait être beaucoup de bonnes années, un bel avenir nous attend », a expliqué l’ancien attaquant de Manchester United.