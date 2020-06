Deux Canadiens poursuivi en Chine pour espionnage

Deux ressortissants canadiens sont poursuivis en Chine pour des accusations d’espionnage, rapporte Al Jazeera. Ces derniers ont été arrêtés, en décembre 2018, peu après l’arrestation du patron de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver, à la suite d’une demande d’extradition américaine.

L’ancien diplomate, Michael Kovrig, et l’homme d’affaires, Michael Spavor, ont été interpellés par le ministère de la Sécurité d’État, le 10 décembre, quelques jours après l’arrestation de Meng, le directeur financier de Huawei, sur des allégations, selon lesquelles le géant de l’équipement de télécommunications aurait violé les sanctions américaines contre l’Iran.

Les médias d’Etat ont rapporté, vendredi, que des procédures formelles contre Kovrig et Spavor avaient commencé à Pékin et Dandong, une ville à la frontière avec la Corée du Nord. Kovrig, un conseiller principal basé à Hong Kong sur l’Asie du nord-est auprès de l’International Crisis Group, fait face à des accusations d’espionnage et de vol de secrets d’État, tandis que Spavor est accusé d’être le contact qui lui a fourni des renseignements, selon le Global Times. Ces derniers développements ne vont pas dans le sens d’apaiser les tensions entre les deux Etats, depuis que le responsable de Huawei a été arrêté par Ottawa.