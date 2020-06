Déshydratation: astuces pour mieux et bien boire de l’eau

Une bonne hydratation est indispensable pour éviter les coups de fatigue. Elle permet également à l’organisme de bien fonctionner. Cependant, ce n’est toujours pas facile de respecter la recommandation de boire 1 à 1,5 litre d’eau par jour. Voici quelques conseils, qui vous aideront à mieux boire, régulièrement, afin d’éviter la déshydratation.

Le corps humain est constitué à 65 % d’eau. Il est donc essentiel de boire suffisamment d’eau pour compenser les pertes hydriques, telles que la respiration, la transpiration, l’urine,… En effet, l’eau joue plusieurs rôles dans l’organisme à savoir : la régulation de la température corporelle, la tension artérielle, une bonne circulation sanguine, l’élimination des déchets, ainsi que la prévention de la constipation. Ne pas donc boire assez d’eau pourrait causer des baisses d’énergie, des maux de tête et même entraîner une prise de poids à long terme. Nous vous proposons donc ici quelques astuces pour mieux et bien boire de l’eau.

Fixez-vous un objectif spécifique pour la journée

Si vous buvez déjà une bonne quantité d’eau par jour ou pas, voici ce qu’il faut faire. Commencez donc d’abord par déterminer combien vous consommez habituellement, et combien vous devriez consommer. Une fois votre objectif quotidien déterminé, concentrez-vous sur des nombres réels : comme boire dix verres d’eau par jour.

Commencez à boire dès le réveil

Si vous attendez d’être déshydraté, il sera plus difficile de rebondir par la suite. Commencer votre journée par un grand verre d’eau au lever vous permettra de partir la journée du bon pied. Boire un peu d’eau avant chaque repas et collation peut aussi vous aider à mieux vous hydrater et à favoriser le maintien d’un poids santé. En effet, lorsqu’on est déshydraté, il se peut que l’on confonde la faim avec la soif, ce qui peut entraîner un surplus calorique. De plus, le liquide occupe du volume dans l’estomac et contribue à la satiété.

Buvez avant d’avoir soif

La soif n’est pas un bon indicateur de l’état d’hydratation. Lorsqu’elle se fait sentir, le corps a déjà perdu trop d’eau, et vous pouvez ressentir de la fatigue. Emportez une bouteille d’eau partout avec vous et buvez régulièrement pour éviter cette sensation.

Agrémentez votre eau

Si vous trouvez l’eau un peu fade, ajoutez à votre verre d’eau, une rondelle de citron ou d’orange ou quelques feuilles de menthe pour lui donner du goût.

Mangez des fruits et des légumes hydratants

Enfin, sachez que l’eau ne constitue pas l’unique moyen de s’hydrater ! En effet, certains aliments qui sont composés majoritairement d’eau (comme le concombre, la pastèque, le pamplemousse, etc) sont tout aussi un bon moyen d’apporter, à notre organisme, les quantités d’eau, dont il a besoin !