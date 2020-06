Des astuces pour être la plus coquette à la plage

C’est l’été ! Les douces soirées, la chaleur, le soleil, mais surtout… la plage ! Comme la plupart des femmes, vous vous demandez comment être la plus belle à la plage ? Nous vous proposons ici quelques artifices pour être la plus coquette.

Les vacances sont pour bientôt. Et comme vous le savez déjà, Il n’y a rien de mieux que de passer la journée à se faire dorer au soleil et à baigner dans l’eau de la mer. Naturellement, vous voulez être belle pendant, ce temps. Voici quelques astuces pour être la femme canon à la plage.

Préparer sa peau au soleil

Parce qu’un joli bronzage ne s’improvise pas, il faut absolument préparer sa peau au soleil. Gommez votre peau, au moins, une fois par semaine, pour la débarrasser des cellules mortes et obtenir un hâle uniforme et durable. Ne zappez pas non plus l’hydratation, afin d’éviter la peau de croco et avoir un joli grain de peau, même après quelques heures passées sur votre serviette.

Avoir des cheveux de sirène à la plage

Le sable, l’eau salée et le soleil assèchent les cheveux, les ternissent et les fragilisent. Pour les protéger, vaporisez un spray ou une huile protectrice, qui agira comme un bouclier sur les longueurs et rendra, en plus, votre chevelure ultra brillante.

Jouer à la carte de maquillage naturel

A la plage, évitez la surcharge de make-up pour laisser respirer votre peau. En revanche, vous pouvez vous laisser tenter par un mascara transparent ou waterproof, un gloss ou un baume pour une bouche parfaitement hydratée. Et puis, avec votre peau dorée, ce sera amplement suffisant pour vous mettre en valeur et être canon à la plage !

Opter pour les vernis les plus coquets

Pour les ongles, le bon plan, c’est le vernis semi-permanent. Une fois appliqué, il ne bougera pas, malgré les baignades et les multiples activités que vous comptez pratiquer. On n’hésite pas à accorder sa manucure à sa pédicure pour un effet sophistiqué.