Des astuces naturelles pour lutter contre les boutons

Les boutons d’acné peuvent rapidement devenir un cauchemar, surtout s’ils sont fréquents ! Voici quatre astuces totalement naturelles pour lutter contre ces imperfections.

Les petits boutons pas plus que les gros, d’ailleurs, ne sont les bienvenus sur notre peau. Pour lutter efficacement contre l’acné, les produits industriels ne sont forcément pas les plus adaptés à votre épiderme. Voici quatre remèdes naturels.

1.L’argile verte, un miracle de la Nature

L’argile a des propriétés cicatrisantes, adoucissantes et purifiantes, et agit directement contre la principale bactérie responsable du bouton d’acné nommée : Propionibacterium acnes. Elle permet, en effet, d’éliminer cette bactérie en évitant sa prolifération.

Et pour donc passer au traitement à base d’argile, il faut mélanger une petite quantité de poudre d’argile avec de l’eau que vous allez appliquer généreusement sur la zone à traiter. Une fois l’argile bien sèche, rincez ensuite à l’eau claire.

2.Faire une cure de jus de citron naturel

Le jus de citron naturel est un puissant nettoyant et antibactérien, connu pour faire la peau aux boutons rapidement. Il suffit d’imbiber un coton-tige de jus de citron fraîchement pressé et de le tamponner sur les zones à traiter. Si cela picote un peu, c’est normal, c’est que ça agit. Fais ça tous les jours pendant 10 jours et tu devrais voir tes boutons disparaître.

3.Les rondelles de tomates bio

La tomate est une précieuse alliée contre l’acné, car elle est gorgée de minéraux et de vitamines anti-oxydantes, comme la vitamine C et la vitamine A. Elle a ainsi des vertus nettoyantes, cicatrisantes et anti-infectieuses, ce qui est idéal quand on cherche à traiter l’acné !

Autre avantage de ce traitement naturel contre l’acné, c’est qu’il suffit de faire un petit tour à la cuisine pour se faire ce masque anti-acné, en moins d’une minute. Pour y procéder, il suffit d’appliquer, sur le visage, durant vingt minutes, une tomate découpée en fines lamelles ; puis rincer après à l’eau claire.

En appliquant plusieurs fois cette méthode (si possible, tous les jours ou tous les deux jours), vous pouvez dire adieu aux boutons d’acné, au bout de 10 jours. Et tout ça avec un seul produit totalement naturel ! Génial, non ?

4.Se tartiner de dentifrice

Si cela peut sembler étrange, le dentifrice se révèle être un excellent soin anti-acné, car il possède des propriétés asséchantes. Il suffit d’en prendre une petite quantité sur le bout de son doigt et de l’appliquer sur chaque bouton. En 24 heures, seulement, tu devrais observer des résultats.