De rares photos des deux filles «secrètes» de Vladimir Poutine ont vu le jour, libérées par un ancien bras droit, qui vient de perdre un procès de 12 milliards de dollars contre la Russie, selon des informations rapportées par le New York Post.

Maria et Katerina, longtemps considérées comme les filles du président russe, depuis son premier mariage avec Lyudmila Poutine, sont vues dans une série de clichés datant de leur adolescence. Aucune des deux n’a jamais confirmé être la progéniture du dirigeant russe, et, même en décembre, Poutine a dévié des questions qui confirmeraient leur identité. Les images ont été publiées sur le site Web de Sergei Pugachev, un ancien confident milliardaire, qui a déclaré un jour au Financial Times qu’il avait « personnellement amené Poutine au pouvoir ».

Ekaterina et Maria Putina (au milieu), Viktor (deuxième à gauche) et Alexander Pugachev (à droite) avec le groupe pop Strelki. @Sergei Pugachev

Pugachev a ensuite fui son pays natal, quand il a été sujet de graves poursuites judiciaires, pour une escroquerie présumée,de style Ponzi, avec une banque qu’il possède. Après avoir fui à l’étranger, il a ensuite tenté de poursuivre la Russie pour 12 milliards de dollars pour avoir prétendument exproprié ses avoirs, une réclamation que la Cour internationale d’arbitrage de La Haye a refusé d’examiner, cette semaine, a confirmé Pougatchev, tout en promettant de poursuivre. Pleinement conscient du secret étroit de son ancien ami sur sa famille, Pougatchev a publié les images des adolescents de l’époque avec ses propres enfants, écrivant: « La jeune amitié est éternelle !!! », selon OpenMedia, qui a d’abord rendu compte des images.

«Je ne discute jamais de questions liées à ma famille »

- Advertisement -

Les deux sont maintenant dans la trentaine, elles sont issues de son premier mariage avec l’ancienne hôtesse de l’air d’Aeroflot, Lyudmila Shkrebneva, union qui a duré 30 ans, avant leur divorce en 2013. Maria, 35 ans, qui utilise le nom de famille Vorontsova, a une carrière dans la recherche médicale et serait mariée à un homme d’affaires néerlandais avec qui elle a une famille, faisant de Poutine, un grand-père.

Katerina, 33 ans, connue sous le nom de famille de sa grand-mère maternelle, Tikhonova, était une danseuse de rock ‘n’ roll compétitive, qui dirigerait désormais une importante nouvelle initiative russe d’intelligence artificielle. Elle était auparavant mariée au plus jeune milliardaire russe, Kirill Shamalov, 38 ans, mais a divorcé en 2018. Poutine, en 2015, a choqué les gens quand il a dit à quel point il était «fier» de ses filles, disant qu’elles parlaient plusieurs langues, mais sans vraiment confirmer leur identité.

«Je ne discute jamais de questions liées à ma famille. Ils ne sont pas impliqués dans les affaires ou la politique. Ils ne font pas pression pour cela », a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse à l’époque. Poutine est également connu pour avoir une famille avec Alina Kabaeva, ayant au moins deux garçons avec l’ancienne gymnaste olympique, mais est tout aussi secret à leur sujet.