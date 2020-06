Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi : qui rate plus de pénalty?

Si le penalty manqué de Cristiano Ronaldo, lors de la rencontre entre la Juventus et le Milan AC (0-0), a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, il a relancé l’éternel comparaison entre le Portugais et son grand rival, Lionel Messi. Le site Olé a essayé de comptabiliser le nombre de tirs au but manqués par chacun des deux joueurs.

Vendredi dernier, la Juventus recevait l’AC Milan en demi-finale retour de la Coupe du roi. Une rencontre soldée par un nul (0-0) qui fait tout de même le bonheur des locaux, qui se qualifient pour la finale, après le 1-1 glané à San Siro. Cependant, la victoire aurait une toute saveur, si Cristiano Ronaldo avait été plus adroit devant les buts. Le Portugais, héritant d’un penalty très généreux en première mi-temps, a frappé sur le poteau au grand dam de son entraîneur, Maurizio Sarri, qui voyait déjà le cuir au fond des filets.

Une grosse ratée qui a déclenché l’ire des internautes. Ce n’était pas la première fois, il est vrai, que la star de la Juve s’illustre de cette façon, mais ce geste a motivé un travail réalisé par le journal « Olé », qui peu après la rencontre, a décidé de faire le calcul et d’essayer de comprendre qui manque le plus de penalty entre CR7 et Messi.

La réponse est … Leo Messi. Selon les données recueillies par le média, l’attaquant de Barcelone a déjà manqué le cadre, 27 fois en 92 tentatives, pour un pourcentage de succès de 77%. Avec l’échec du vendredi soir, Cristiano Ronaldo a atteint les 26 penaltys gaspillées pour 153 réussis; soit une efficacité de 83%.