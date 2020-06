Cristiano Ronaldo ou Messi ? : Wilfried Zaha fait son choix

A l’instar des autres joueurs de football, l’international ivoirien, Wilfried Zaha, a aussi donné son point de vue sur l’éternel débat concernant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d’être débattue. Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Invité à désigner le meilleur joueur entre CR7 et la Pulga lors d’un Live Instagram avec Rio Ferdinand, Wilfried Zaha a posé sa pièce sur le capitaine du Barça. « J’apprécie Cristiano Ronaldo principalement, il est le meilleur buteur du football. En tant que footballeur je pense que Messi est mieux », a confié l’Éléphant ivoirien. Cependant, l’attaquant de Cristal Palace a loué la longévité et la compétitivité de Cristiano Ronaldo qui est sommet de son art depuis plus d’une décennie. « Avec Ronaldo, vous pouvez dire qu’il a travaillé comme une machine pour être là où il est à 35 ans, c’est de la folie pour moi! En tant que joueur polyvalent, quand Lionel Messi joue, c’est tout simplement agréable à regarder. Mais je ne retire rien du travail acharné de Cristiano Ronaldo parce qu’il est aussi un joueur incroyable« , a expliqué Zaha.