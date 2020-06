Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi : Thomas Müller a tranché

L’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a encore de beaux jours devant elle. A quelques années de la fin de leurs carrières, les deux superstars continuent de concentrer, autour d’elles, l’attention des acteurs du cuir rond.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Le débat qui met aux prises deux des meilleurs joueurs de l’histoire semble interminable. Il y a les pro et les anti. Il y a ceux qui admirent le génie argentin et ceux qui adulent la machine portugaise. Les uns défendent le timide catalan, d’autres préfèrent l’egocentrique turinois. Entre Messi et Ronaldo, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Invité à donner sa préférence entre les deux mastodontes, Thomas Muller a choisi son coéquipier en club, Robert Lewandoski. L’attaquant du Bayern Munich a désigné le géant polonais comme son meilleur. Cependant, il a tenu à louer la compétitivité de Messi et Ronaldo, qui sont au sommet depuis plus de dix ans. « J’ai joué contre les deux, j’ai gagné contre les deux, j’ai perdu contre les deux. Ils sont très, très bons, ils sont spéciaux, ils ne sont pas comme de très bons joueurs normaux dans le monde du football. Ils sont exceptionnels. Toujours, tout au long de leurs 10 ans, ils marquent 50 buts chaque année. C’est fou », a expliqué la star du Bayern.

L’international allemand a aussi évoqué son repositionnement sur le terrain où il est moins buteur et plus passeur. « Avant, on me mettait le ballon dans la surface et j’essayais de marquer. En ce moment, dans ma très bonne forme, j’aide plus à marquer des buts », détaille-t-il.