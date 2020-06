« Cristiano Ronaldo ne se rend pas compte qu’il n’est plus au Real Madrid »

La prestation moribonde de Cristiano Ronaldo, mercredi, en Coupe d’Italie, lui a valu les moqueries de la part de la presse italienne, qui n’a pas été du tout tendre avec la star portugaise.

Au terme d’une rencontre mitigée, le Napoli a disposé de la Juventus, pour s’offrir la sixième Coupe d’Italie de son histoire. Face à des Turinois en panne d’inspiration, à l’image d’un certain Cristiano Ronaldo, fantomatique, les Napolitains sont allés chercher une victoire précieuse acquise lors des séances de tirs au but. Une cuisante défaite qui a déclenché la colère de la presse italienne sur la star portugaise.

Recruté, l’été dernier en provenance du Real Madrid, le quintuple Ballon d’or n’a encore rien gagné avec le club piémontais. Une attente qui commence à devenir longue pour la presse italienne. Pour le quotidien ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo a disparu sur le terrain lors de finale de cette semaine. « Cristiano fut le pire« , assure le média transalpin. « Il réclame les privilèges d’un avant-centre. Il croit avoir le droit de frapper dès qu’il a le ballon et ne se rend pas compte qu’il n’est plus au Real Madrid« , lâche le journaliste Sebastiano Vernazza. « Et pour les tirs au but… Il avait besoin de tirer en dernier pour célébrer ? », a-t-il ajouté.

Cristiano Ronaldo avait réservé le droit de tirer le dernier tir au but, et n’a pas eu le temps de le faire, puisque son équipe s’est fait éliminer avant.