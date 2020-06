Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire, au-dessus de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de football milliardaire de l’histoire selon le magazine américain Forbes. Le Portugais a franchi cette barre symbolique cette année avec des gains cumulés qui s’élèvent à 105 millions de dollars.

Ce n’est plus une surprise, en plus de cumuler les titres, Cristiano Ronaldo multiplie les millions sur son compte en banque. Selon le magazine Forbes, Cristiano Ronaldo cumule désormais plus d’un milliard de dollars de gains, ce qui fait de lui le premier footballeur milliardaire de l’histoire.

Rien qu’au cours de l’année dernière, le quintuple ballon d’Or a engrangé pas moins de 105 millions de dollars (93 millions d’euros). Ce record place le Portugais en quatrième position du classement des 100 célébrités les plus riches de la planète, juste au-dessus de son grand rival Lionel Messi. Sur ses 93 millions d’euros, 40 millions proviennent de ses contrats de publicité et 53 millions de son salaire à la Juventus.

Jamais Cristiano sans Messi

Avec 104 millions de dollars de gains cumulés, La Pulga n’est même devancé que pour un tout petit million de dollars. Selon Tuttosport, Lionel Messi devrait rejoindre son grand rival dès l’année 2021 en atteignant lui aussi le cap du milliard de dollars en gains cumulés en carrière. Quand il est question de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi n’est jamais bien loin.

Seules trois stars ont gagné davantage selon le classement établi par le média américain. Kylie Jenner, la star de la téléréalité américaine, arrive en tête avec un pactole de 590 millions de dollars sur l’année. Loin devant le rappeur Kanye West et ses 190 millions de dollars. Et c’est un sportif qui complète le podium : Roger Federer, avec 106,3 millions de dollars. C’est la première fois qu’un tennisman figure en tête du classement des sportifs aux gains cumulés sur une année selon Forbes.