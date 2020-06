Crise libyenne: le chef de la diplomatie turque en visite à Tripoli

Le ministre turc des affaires étrangères a rendu visite au chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al Serraj, reconnu par la communauté internationale.

Une importante délégation turque est arrivée à Tripoli, mercred, pour témoigner le soutien d’Ankara au gouvernement libyen, reconnu par l’ONU. Composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances et du chef des services de renseignement, c’est la première délégation d’officiels turcs à fouler la terre libyenne, depuis l’offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar.

Ankara, dont l’appui au gouvernement d’union nationale a permis de renverser le rapport de force, envisage d’accentuer son soutien militaire. La Turquie et la Russie discutent, notamment de l’utilisation, par les forces turques, de la base navale de Misrata et de la base aérienne d’Al Watiya. En s’affirmant sur le terrain, Ankara espère aussi augmenter ses chances de trouver un terrain d’entente politique et militaire avec la Russie, soutien de Khalifa Haftar.

De sources concordantes, la délégation turque est également venue discuter d’éventuels accords économiques avec le gouvernement de Tripoli, notamment dans le domaine de l’exploration pétrolière et des infrastructures. La Libye est plongée dans le chaos, depuis la chute du guide Mouammar Kadhafi, en 2011.