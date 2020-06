Crise au Mali: Ibrahim Boubacar Keita favorable à un gouvernement d’union nationale

Le président malien s’est dit favorable à la formation d’un gouvernement d’union nationale, pour faire face à la contestation de la rue, qui demande son départ.

Le chef d’Etat n’est pas resté indifférent à la vague de manifestations, appelant à sa démission. « J’ai décidé d’engager les consultations pour la formation d’un gouvernement d’union nationale« , a dit le président malien devant des officiels et des membres de la société civile. Il a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la Cour constitutionnelle.

En effet, il s’agit d’une réponse claire à la coalition menée par l’Imam Dicko qui a réclamé sa démission à l’issue d’une gigantesque marche organisée dans les rues de la capitale, Bamako, le 5 juin dernier. Les manifestants accusent le président de n’avoir pas réussi à sortir le pays des crises multiformes. Il ont également dénoncé la corruption qui sévit au sommet de l’Etat.

Le Mali est en proie, depuis 2012, à une crise profonde et multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale à l’Etat malien et l’intervention de forces onusiennes, africaines et françaises.