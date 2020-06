Covid19: les frontières terrestres des pays de la Cedeao, ouvertes dès le 11 Juillet

Les Etats membres de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ouvriront leurs frontières terrestres à partir du 11 Juillet 2020.

Après avoir maintenu les frontières fermées pendant un temps pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, les pays membres de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest vont bientôt ouvrir leurs frontières terrestres pour autoriser à nouveau les flux des personnes et des biens. La décision a été prise à l’occasion d’une réunion du comité ministériel de coordination des Transports, de la Logistique et du Commerce de la sous-région qui s’est déroulée par visioconférence ce jeudi 18 juin 2020.

Rappelons que dans la plupart des pays de la communauté où le confinement ou les couvres feux ont été instaurés en vue de la riposte contre la pandémie, la vie reprend son cours normal et les activités économiques reprennent progressivement. Le comité qui a siégé ce jeudi propose l’ouverture des frontières aériennes et terrestres aux autres pays (hors CEDEAO) et ne présentant pas un niveau très élevés de taux de contamination à la Covid-19 à partir de la deuxième quinzaine du mois de juillet jusqu’au 31 juillet 2020, au plus tard.

Cette ouverture, précise l’organisation, sera revue et corrigée en fonction de l’évolution de la pandémie au sein des pays membres de la CEDEAO et des autres pays et fera l’objet d’une évaluation périodique.