Covid-19: New York soumet à quarantaine les visiteurs de 16 Etats américains

Aux USA, l’Etat de New York soumet, désormais, en quarantaine, les visiteurs de 16 autres Etats où la pandémie est galopante, a indiqué, mardi, le gouverneur, Andrew Cuomo.

« Nous avons maintenant 16 Etats qui remplissent les critères de quarantaine (…), 16 Etats sont maintenant sujets à quarantaine à New York« , a déclaré le gouverneur. La semaine dernière, une première liste de quarantaine a été appliquée à huit Etats du sud et de l’ouest des Etats-Unis, dont la Floride et le Texas.

Dans la nouvelle liste, figure la Californie, Etat le plus peuplé du pays. Les 16 Etats concernés représentent une population totale équivalente à près de la moitié de la population américaine. Cette nouvelle restriction est le signe de la résurgence de l’épidémie aux Etats-Unis.

La hausse de la contagion se justifie, en partie, par les grandes manifestations, qui ont secoué le pays de l’Uncle Sam, suite au meurtre de George Floyd, le 25 mai, à Minneapolis dans le Minnesota. Les USA restent le pays le plus touché du coronavirus, avec plus de deux millions et demi de contaminations.