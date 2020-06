Covid-19: l’Union européenne envisage d’interdire son espace aux Américains

Les pays de l’UE poursuivent leurs discussions pour élaborer une liste de pays, dont les ressortissants seront autorisés à entrer dans l’Union à partir du 1er juillet, sur la base de critères épidémiologiques. Cette démarche risque d’exclure les États-Unis, a-t-on appris, mercredi, de sources diplomatiques.

Les voyages non-essentiels vers l’espace Schengen sont interdits, depuis la mi-mars, et les restrictions doivent être progressivement levées à partir du 1er juillet, alors que la pandémie a reflué en Europe. L’Union européenne envisage d’interdire son territoire aux Américains, une fois qu’elle aura rouvert ses frontières aux pays hors espace Schengen, le 1er juillet, selon des informations révélées, mardi 23 juin, par le « New York Times ». En cause : la pandémie de Covid-19, toujours virulente dans un pays, qui compte plus de 2,3 millions de cas et 120 000 morts.

Le quotidien cite deux listes de pays, dont les ressortissants seraient autorisés à se rendre en Europe. Les Américains sont, pour l’instant, exclus des deux listes, selon le « New York Times ». Les ressortissants brésiliens ainsi que les Russes seraient également jugés trop risqués en raison de la propagation du virus et donc « indésirables » pour l’UE. Selon le quotidien, les responsables européens ont déclaré qu’il était très peu probable qu’une exception soit faite pour les Etats-Unis. Mais le pays pourrait être ajouté plus tard à la liste, qui sera révisée toutes les deux semaines en fonction des taux d’infection mis à jour.

Mercredi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dit espérer une solution «dans les prochaines semaines» pour rouvrir la frontière USA-Europe, estimant qu’il était «important pour les États-Unis que les Européens puissent revenir», et inversement. Mais il s’est gardé de prendre un engagement précis. Le président Donald Trump a interdit, depuis le 13 mars, l’entrée dans son pays aux voyageurs venant de la plupart des États européens, pour tenter de stopper la propagation de la pandémie de COVID-19, comme il l’a également fait avec la Chine, l’Iran, le Brésil, le Mexique et le Canada.