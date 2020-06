Covid-19: l’UE octroie 6,3 milliards de FCFA au Bénin

L’Union Européenne (UE) accompagne financièrement le Bénin dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. L’Institution vient d’octroyer plusieurs milliards de FCFA au pays pour faire face aux effets sanitaires et socio-économiques de la Covid-19.

6,3 milliards de FCFA octroyés au Bénin par l’Union Européenne (UE) pour faire face aux effets sanitaires et socio-économiques de la Covid-19. Il s’agit d’un décaissement anticipé, car il était prévu pour novembre 2020. Selon le communiqué de l’UE, en date du 12 juin 2020, cette aide financière vient appuyer les efforts du gouvernement béninois, face à la pandémie du Coronavirus.

Ce décaissement est fait dans le cadre de « Team Europe », qui vise à soutenir plusieurs Etats, face à la pandémie. Ce projet est estimé à 15,6 milliards d’Euros, dont 3,25 milliards destinés à l’Afrique et plus de 57 millions d’Euros pour le Bénin. « Il est à noter qu’un transfert de plus de 26 milliards de FCFA avait déjà été autorisé en avril 2020, reflet des progrès enregistrés en 2019 par le Bénin dans la mise en œuvre des différentes politiques », lit-on dans le communiqué.