Covid-19: point comparatif de la pandémie en Afrique de l’ouest ce 17 juin

Malgré l’anticipation des dirigeants africains sur la pandémie de covid-19, le nombre de cas confirmés s’accélère, ces derniers temps, suscitant l’inquiétude au niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En moins de 20 jours, le nombre de cas confirmé de Covid-19 sur le continent africain a connu une accélération. Selon un décompte de l’AFP sur la base de sources officielles, la barre des 200 000 contaminations par le nouveau coronavirus en Afrique a été franchie.

A la date de ce jour, mercredi 17 juin 2020, les chiffres et statistiques sur la situation en Afrique de l’ouest, selon les sources officielles de l’Organisation mondiale de la santé se présentent comme suit:

Bénin: 572 cas – 9 décès.

▪ Togo: 537 cas – 13 décès.

▪ Burkina Faso: – 895 cas – 53 décès.

▪ Mali: – 1885 cas – 104 décès.

▪ Guinée Conakry: 4639 cas – 26 décès.

▪ Sénégal: 5247 cas – 53 décès.

▪ Cote d’Ivoire: 5679 cas – 46 décès.

▪ Ghana : 12 193 cas – 58 décès.

▪ Nigeria: 17148 cas – 455 décès.

Vigilance constante

Par ailleurs, la pandémie reste concentrée dans et autour des capitales, précise le Dr Moeti, qui estime que le virus est entré dans la plupart des pays du continent par les capitales, via les vols internationaux.

Sur les 54 pays du continent, 10 pays recensent 80 % des cas de contamination. L’Afrique du Sud à elle seule a 25% d’entre eux. Plus de 70 % des décès sont enregistrés dans seulement cinq pays : Afrique du Sud, Algérie, Nigeria, Égypte et Soudan.

S’il est possible que certains cas asymptomatiques ou légers passent sous les radars, l’OMS Afrique ne pense pas qu’un nombre important de cas graves ou de décès ne soit pas comptabilisé en Afrique, selon le Dr Moeti. La relative jeunesse de la population africaine, comparée à celles d’autres continents, et l’expérience acquise dans la gestion d’autres épidémies, ont été citées parmi les raisons expliquant le taux de décès en Afrique, inférieur à celui d’autres continents. Cependant, la vigilance doit être de mise et les pays n’ont pas intérêt à baisser la garde.