Covid-19: le Bénin parmi les pays les plus à risque au monde selon une étude

Selon une étude du Deep Knowledge Group, un consortium international spécialisé dans l’analyse de données scientifiques, sur un total de 200 pays, le Bénin arrive à la 185e place des « pays les plus sûrs » face à la Covid-19.

Moins impactés que le reste du monde, les pays du continent africain sont classés en dernières positions dans le classement contenant les 200 pays les plus sûrs du monde concernant le Coronavirus. C’est le cas du Bénin qui, avec 339 cas confirmés de Covid-19 dont 4 décès, se retrouve à la 185e place des « pays les plus sûrs » face à la Covid-19.

Six grandes catégories pour établir ce classement

Le Deep Knowledge Group a étudié de nombreux paramètres réunis sous six grandes catégories à savoir :

L’efficacité de la quarantaine La gouvernance Le monitoring et la détection des cas, La préparation du système de santé, La résilience régionale et Le niveau de préparation à l’urgence.

Selon l’énorme rapport de 250 pages réalisé par Deep Knowledge Group et publié par le magazine américain Forbes, l’étude s’est appuyé sur 130 indicateurs quantitatifs et qualitatifs, et plus de 11 400 données. Dans le classement, on retrouve le top 10 mondial, composé de la Suisse, de l’Allemagne, Israël, Singapour, le Japon, l’Autriche, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. A l’opposée, le Mali, le Rwanda et le Soudan du Sud, qui écope de la dernière place, se retrouvent à l’autre bout du spectre.

Selont Forbes, « Au départ, les pays qui pouvaient réagir rapidement aux crises et qui avaient des niveaux élevés de préparation aux situations d’urgence se classaient aux premiers rangs. Aujourd’hui, les pays à l’économie résiliente se classent plus haut ». Des explications que l’on retrouve dans l’étude, qui expliquent la première place de la Suisse par une baisse continue de ses taux de propagation et de mortalité. Mais aussi par «des facteurs clés qui la placent dans une meilleure position pour maintenir une économie post-pandémique saine. En particulier, son niveau relativement faible de dette publique».

Le Bénin et l’Afrique subsaharienne en bas de l’échelle

Le pays de Patrice Talon se retrouve à la 85è place au plan mondial contre le 35e en Afrique Subsaharienne. Le Nigéria (4e), le Togo (7e), le Ghana (21e), le Niger (24e) et la Côte d’Ivoire (33e), selon le classement Afrique-subsaharien.

Au plan mondial, les pays du Maghreb s’en sortent mieux. L’Algérie est devancée par la Tunisie qui est classée à la 87 place et l’Egypte 86 eme. Le Maroc arrive juste avant l’Algérie à la 92eme place. Ces trois pays de cette zone se retrouvent ainsi dans le top 100.

Top 100 du classement mondial