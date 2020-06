Covid-19: le Bénin enregistre un 5è décès

Un nouveau cas détecté de décès lié à la Covid-19 est enregistré au Bénin. Selon le bilan présenté, ce vendredi 12 juin, le nombre de personnes décédées de la Covid-19 est passé à 5.

83 nouveaux cas confirmés de Coronavirus et un décès lié à la Covid-19 sont enregistré au Bénin, à la date du 10 juin 2020. Ce nouveau cas de décès porte le nombre total à 5. Pour le moment les détails nécessaires ne sont pas encore disponibles sur ce 5è décès. Mais il faut souligner que les 4 premiers décès avaient, pour la plupart, des antécédents de santé.

Les nouveaux chiffres présentés inquiètent et montrent qu’il ne faut pas baisser la garde. Les autorités en sont conscients et invitent, à cet effet, les populations à plus de vigilance. Le respect des gestes barrières doit être de mise, pour limiter la propagation de la pandémie qui ne cesse de prendre de l’ampleur.