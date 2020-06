Covid-19 – Fermeture de frontière : 400 Béninois bloqués au Sénégal

Plus de 400 Béninois sollicitent l’aide de leur gouvernement pour pouvoir faire le voyage vers Cotonou. En effet, ces compatriotes ont, pour la plupart, payé leur billet d’avion, quand les frontières ont été fermées du fait de la pandémie de la Covid-19, induisant la suspension des vols.

Après des demandes répétées pour que l’État béninois leur permette de rentrer, on leur fait savoir qu’ils devront, à nouveau, débourser plus de 400 000 FCFA chacun pour le billet retour, alors qu’ils avaient précédemment acheté, pour certains, les billets avec rwandair à 243 900 FCFA et Air Mauritanie à 189 800 FCFA, pour d’autres.