Covid-19 en RDC: le parlement prolonge l’état d’urgence sanitaire pour la 5ème fois

En RDC, le Parlement a prolongé, ce samedi, pour 15 jours, l’état r sanitaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C’est la cinquième prolongation, depuis le début de l’épidémie en mars dernier.

« A la demande du gouvernement, nous venons de prolonger, pour la cinquième, et je pense, pour la dernière fois, l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre le nouveau coronavirus », a déclaré à l’AFP le député Henri Thomas Lokondo. En effet, des parlementaires exigent désormais un état des lieux de la situation épidémiologique sur l’ensemble du territoire, avant de nouvelle prolongation.

Le président Félix Tshisekedi a décrété l’état d’urgence sanitaire le 24 mars, face au premier cas de coronavirus importé d’Europe. Sans avoir préalablement consulté le parlement, une crise institutionnelle s’était installée entre le parlement et la présidence de la république. La RDC a décidé, dès le 20 mars, « la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit ».

Pour le Dr Jean-Jacques Muyembe, il y a moins de risques aujourd’hui d’importer des cas dans le pays. « On tend vers l’ouverture des vols intérieurs. Il faut juste renforcer les mesures de contrôle dans les provinces touchées et non touchées », a plaidé le docteur Muyembe. Au total, 5 477 cas positifs ont été déclarés, dont 719 guérisons et 122 décès.