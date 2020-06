Covid-19: des scientifiques nigérians découvrent un vaccin pour les Africains

Le vendredi 19 juin 2020, des scientifiques nigérians, membres d’un groupe de recherche international sur la Covid-19, ont annoncé avoir découvert un vaccin contre la pandémie. Selon les explications données, ce vaccin est développé en Afrique et pour les Africains.

Dr Oladipo Kolawole, chef de l’équipe du groupe de recherche sur la COVID-19, donne de l’espoir, quant à la découverte d’un vaccin contre la pandémie liée au Coronavirus. Selon ses dires, son équipe a déjà produit un vaccin qui agira efficacement sur les Africains. Mais il a aussi précisé que ce produit scientifique pourrait aussi avoir des effets positifs sur d’autres races.

Selon Financial Afrik, les études, ayant abouti à la découverte de ce vaccin, ont été initialement financées par Trinity Immunodeficient Laboratory et Helix Biogen Consult. Ce financement initial est estimé à hauteur de 7,8 millions de nairas, soit environ 20 000 dollars. A noter que le processus de finalisation est toujours en cours. Selon les informations données par les chercheurs, tout sera prêt dans 18 mois et le vaccin sera rendu disponible.

L’étape de l’OMS…

Si les scientifiques nigérians annoncent avec certitude la disponibilité du vaccin dans 18 mois, ils ne sont encore sûrs de rien en ce qui concerne l’avis de l’Organisation Mondiale de la Santé. Jusque là aucun vaccin n’est encore trouvé contre le virus, mais les remèdes proposées jusque là sont dans la controverse du fait de la position mitigée de l’OMS.

La chloroquine qui a été la première option de plusieurs pays contre la pandémie n’est plus en point de mire. Les essais cliniques annoncés pour confirmer l’efficacité de ce remède médical tardent à cause des rétropédalages de l’OMS. Le CVO développé par les Malgaches a subi pratiquement le même sort. Avec tous ces constats, il y a lieu d’avoir des réserves sur l’avenir de ce vaccin que les scientifiques nigérians disent avoir découverts. On se demande avec raison, s’ils auront la bénédiction de l’OMS pour la vulgarisation dudit vaccin.