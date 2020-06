Covid-19: déjà 200.000 cas en Afrique, l’OMS s’inquiète de la progression

Considéré comme le continent le moins touché par les affres du nouveau coronavirus, l’Afrique a déjà enregistré plus de 200.000 cas de contamination à la pandémie. Une progression qui préoccupe l’OMS.

Dans plusieurs parties du monde, tout comme en Afrique, l’heure est à l’allègement des mesures préconisées par les gouvernants pour éviter la propagation de la Covid-19. Mais paradoxalement, le nombre de contaminations à la maladie connait, ces derniers temps, une progression même si le continent reste le moins touché par cette pandémie.

Au regard des chiffres, le continent africain ne compte que 3 % des cas de contamination à la Covid-19, recensés à travers le monde. Cependant, le rythme de contamination de ces derniers jours inquiète plus d’un et constitue une question de préoccupation pour l’organisation mondiale de la santé.

L’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Soudan et l’Egypte sont, actuellement sur le continent, les foyers de propagation du virus. Il avait fallu 98 jours pour que le continent africain recense 100 000 cas de Covid-19, il n’en a fallu que 19 de plus pour que ce chiffre double et passe à 200 000, selon les dernières données publiées par l’Organisation mondiale de la santé.

Une progression de la contamination à la maladie, qui invite à la sagesse dans le mouvement de déconfinement actuellement en cours dans plusieurs pays africains. Il est donc conseillé aux dirigeants de renforcer les mesures de riposte, en procédant à un déconfinement intelligent.