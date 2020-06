Covid-19 au Bénin: un étudiant testé positif à Epitech, fermeture temporaire du campus

Un étudiant de l’école Epitech a été testé positif au Coronavirus virus, mercredi dernier. L’information a été rendue publique ce samedi 20 juin 2020 par les responsables de l’école. Suite à la découverte de ce cas positif, les dispositions indiquées en de pareille circonstance ont été rapidement prises.

« Sèmè City et Epitech ont immédiatement réagi en lançant le dépistage des étudiants et du personnel. L’étudiant testé positif est sous traitement et en quarantaine. De façon préventive, le campus de l’école ferme ses portes temporairement et les cours continuent en télétravail ».