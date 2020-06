Covid-19 au Bénin: plus de 2,6 milliards de FCFA de dons financiers reçus

Pour aider le gouvernement dans la riposte contre la Covid-19, des personnes de bonne volonté et des structures ont décidé de faire des dons. Il s’agit de dons financiers chiffrés à plus de 2 milliards de FCFA et des milliers de matériels et équipements médicaux.

A la date du vendredi 26 juin 2020, le gouvernement a reçu 2.623.928.167 de FCFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux. La liste des donateurs s’allonge de jour en jour. Le gouvernement s’en réjouit et exprime sa reconnaissance à toutes ces personnes et structures qui ont volontairement décidé de participer à la riposte.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle que les dons financiers sont adressés au Ministre de l’Economie et des Finances et libellés par chèques au nom du Trésor public ou par virement sur le compte N°BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU. Les équipements et intrants médicaux sont, quant à eux, adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique 51 48 66 00 ou à l’adresse électronique [email protected]