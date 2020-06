Covid-19 au Bénin – Mesures sociales : l’appel du MASM aux artisans et consorts

Les corps de métiers, dont les personnes sont touchées par les mesures restrictives contre la Covid-19, et qui se sont inscrites en lignes pour bénéficier des mesures économiques et sociales, prises par le Gouvernement du Bénin, sont invitées à se rapprocher des centres de promotion sociale de leurs localités respectives, pour affaire les concernant.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures économiques et sociales, prises par le Gouvernement, au profit des corps de métiers affectés par les récentes décisions prises par l’État béninois contre la propagation du Coronavirus, il est demandé aux personnes initialement inscrites en ligne, lors de l’opération de recensement, conduite par le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, du 25 avril au 09 mai 2020, de se rapprocher des centres de promotion sociale de leurs localités respectives pour affaire les concernant.

C’est à travers un communiqué, en date du jeudi 25 juin 2020, signé de la directrice de cabinet du ministre des affaires sociales et de la microfinance, Natacha KPOCHAN RAZAKI, que les différentes personnes concernées et appartenant aux corps de métiers susmentionnés, ont été invitées. Il s’agit notamment des acteurs ci-après :

1- Les Conducteurs de taxi-bus (tokpa-tokpa), autocar, taxi inter-ville, taxi/bus transfrontaliers (avec les pays voisins) et assimilés;

2- Les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques;

3- Les Artisans : coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie, couturières, tailleurs, brodeurs.

Les personnes concernées sont priées de se munir de toute pièce pouvant prouver leur appartenance à l’un des corps cités, d’une pièce d’identité et de leur récépissé Ravip.

Une action de relance de l’économie

Au cours du conseil des ministres, en sa session du mercredi 10 juin 2020, le gouvernement du président Patrice Talon a débloqué plus de 74 Milliards pour des mesures sociales, dans le cadre des effets économiques de la Covid-19.

Appréciant la mesure sur « Actu Matin », le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication et des postes, a indiqué que l’action actuelle du gouvernement, avec les mesures évaluées à 73 milliards, n’est, en aucun cas, ce qui constitue exactement les conséquences économiques directes de l’épidémie, mais qu’il ne s’agit seulement que de « solidarité, d’un plan de soutien aux secteurs productifs, donc un véritable plan de relance économique (…) puisqu’il y a un espoir de retour à la normale, et cette aide vient pour relancer, de manière globale, l’économie, au-delà de la solidarité, dont le gouvernement témoigne, et dont les Béninois témoignent, puisque l’essentiel des fonds, mis à disposition, provient du budget national, donc de la collectivité».