Covid-19 au Bénin: l’interdiction de regroupements de 50 personnes toujours d’actualité

Dans le cadre de la riposte contre la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement du Bénin a pris une batterie de mesures. Parmi elles, l’interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Si les allègements ont été annoncés par le gouvernement, cette dernière mesure reste toujours d’actualité.

Bien que le gouvernement de la rupture ait autorisé la reprise des activités économiques et la levée du cordon sanitaire, le regroupement de plus de 50 personnes, pour des manifestations festives et autres, reste toujours interdit.

Dans le cadre de la résurgence de la pandémie, ces derniers jours dans le pays, le gouvernement rappelle, avec plus de vigueur, que les rassemblements de plus de cinquante (50) personnes, ainsi que les cérémonies de réjouissance, sont interdites au Bénin jusqu’à nouvel ordre. Les populations sont invitées à respecter ces indications pour réduire la propagation de la Covid-19.

En tout état de cause, les forces de sécurité sont instruits aux fins de veiller rigoureusement au respect des mesures officielles. Par ailleurs, pour faciliter la tâche au gouvernement, le numéro vert (166), pour recueillir les dénonciations des violations des instructions du gouvernement, est mis à disposition.

La situation de la Covid-19 au Bénin

- Advertisement - Depuis l’allègement des dispositifs de riposte contre la pandémie de la Covid-19, les cas de contamination à la maladie ont flambé. A la date d’aujourd’hui, les derniers chiffres officiels font état de 650 cas confirmés, de 247 cas guéris et de 11 décès et 392 malades sous traitement.

Face à l’évolution inquiétante de la maladie, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque Béninoise et de chaque Béninois, pour le respect des gestes barrières. C’est la seule possibilité pour le moment de réduire la propagation du virus.