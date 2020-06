Covid-19 au Bénin: dépistage systématique au Parlement, après la mort d’un député

Les mesures préventives contre la Covid-19 sont renforcées à l’Assemblée nationale depuis ce lundi 15 juin 2020. En effet, de nouvelles mesures ont été instituées après la mort du député Alidou Démonlé Moko des suites de la Covid-19 selon des sources concordantes.

Après la mort du député Alidou Démonlé Moko, les locaux du Parlement ont été désinfectés. Mieux, les députés seront désormais soumis à un dépistage systématique. Ces mesures viennent renforcer celles déjà en vigueur au Parlement. Le lavage systématique des mains, la distribution de gels, de désinfectants et de masques aux députés et au personnel parlementaire, le dépistage, la prise systématique de la température et la distanciation sociale, sont des mesures déjà en vigueur à l’hémicycle.

Les nouvelles mesures décidées par le président Louis Vlavonou sonnent comme une réponse à la polémique suscitée par le décès du député Alidou Démonlé Moko. Contrairement donc à la fermeture des locaux du Parlement, demandée dans l’opinion, le Bureau de l’Assemblée a opté pour le renforcement des mesures préventives pour mieux protéger les parlementaires; mais aussi le personnel.

La Covid-19 en chiffres au Bénin (15 juin 2020)

- Advertisement -

Le dernier bilan à la date du 15 juin 2020 montre que le Bénin a enregistré 49 nouveaux cas positifs et 04 nouvelles guérisons. Le bilan global fait état de 532 cas confirmés, 287 cas sous traitement, 236 guérisons et 09 cas de décès.