Covid-19 au Bénin: 11 décès et 597 cas positifs (officiel)

Le Bénin enregistre 2 nouveaux décès et 25 nouveaux cas en 24h. A la date du 17 juin 2020, on dénombre un total de 597 cas confirmés à l’infection au Covid-19, avec 348 personnes sous traitement, 238 personnes guéries et 11 décès. Selon le ministre de la Santé, les 6 derniers décès enregistrés sont des sujets qui avaient des antécédents de diabète et d’hypertension artérielle.