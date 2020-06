Covid-19: à New York, le port du masque pendant l’acte s&xuel recommandé par les autorités

L’épidémie de coronavirus se poursuit aux Etats-Unis. Et à New-York, les autorités sont même allées jusqu’à donner des consignes aux habitants pour leurs rapports sexuels : « le port de masques ».

Avec plus de 112 000 morts du coronavirus, les États-Unis sont le pays au monde le plus durement touché par la pandémie. De quoi inciter les autorités sanitaires à publier de nombreuses recommandations pour informer le public des mesures à prendre. C’est ce qu’a fait le département de la Santé de la ville de New York, afin que les habitants de Big Apple puissent avoir des relations sexuelles en toute sécurité, révèle CNN.

«Soyez créatifs avec les positions sexuelles et les barrières physiques, comme les murs, qui permettent le contact sexuel tout en empêchant le contact face à face», disent les directives, citées par CNN. Le port du masque, déjà obligatoire dans les transports en commun, est également recommandé en cas d’activité sexuelle afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Il est conseillé également d’avoir des relations sexuelles avec des personnes du cercle proche.

Chaque New-Yorkais est appelé à surveiller les symptômes et à se faire tester régulièrement, au moins une fois par mois. Par ailleurs, les autorités sanitaires new-yorkaises rappellent que des traces de Covid-19 ont été retrouvées dans le sperme humain. Une équipe de chercheurs chinois a constaté que le sperme de plusieurs personnes ayant contracté le Covid-19 était positif au virus, y compris chez des patients en rémission, écrit l’AFP, se référant à une étude publiée jeudi par la revue scientifique Journal of the American Medical Association.